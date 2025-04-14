Sinop'ta av sezonunun son gününde kalkan balığı bereketi

Kentte, balık avı yasağının başlamasına bir gün kala tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçılarının ağlarına bol miktarda kalkan balığı takıldı.

Balıkçılarca avlanan ve ağırlıkları 8 kilogramı bulan kalkan balıkları, tezgahlarda kilogramı 750 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Balıkçı İbrahim Coşkun, AA muhabirine, av sezonunun son gününde kalkan avcılığının yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Bereketli geçen sezonu bereketli bir şekilde kapatacaklarını vurgulayan Coşkun, "Çok şükür güzel bir sezon geçirdik. Kalkan balığı da son dönemde ağlarımıza takılmaya başlamıştı. Sezonun son gününde yine yüzümüzü güldürdü." dedi.

Türkeli ilçesinde avcılık yapan Mehmet Tekin ise ağlarına 8 kilogram ağırlığında kalkan balığı takıldığını belirterek, "Sezonun son gününde şansımı denemek istedim. Ağlarıma ağırlıkları 8 ila 5 kilogram arasında değişen 3 kalkan balığı takıldı. Böyle büyük balıkları aynı gün yakalamak nadir olur. O nedenle mutlu olduk." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır