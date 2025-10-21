HABER

Sinop'ta dengesini kaybeden adam uçurumdan yuvarlandı

Sinop’ta dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan bir kişi yaralandı. Yaralı vatandaş ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.15 saatlerinde Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal (62) isimli bir şahıs, bir arkadaşı ile birlikte deniz kenarında otururken dengesini kaybetti. Dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düşen şahıs, ağır yaralandı. Arkadaşının yardım çağrısı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, polis ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Zorlu alanda yapılan kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı vatandaş ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21 Ekim 2025
