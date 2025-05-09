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Sinop'ta incir ağacı otomobilin üstüne devrildi

Sinop'ta bir apartmanın bahçesinde bulunan incir ağacı, otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Sinop'ta incir ağacı otomobilin üstüne devrildi

Olay, Ada Mahallesi Kartopu Sokak No: 1'deki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı incir ağacı, herhangi bir dış etken olmadan kökünden devrilerek sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorlu testere yardımıyla ağacı keserek kaldırdı. Araçta maddi hasar oluşurken, olayın şans eseri can kaybına yol açmaması mahalle sakinlerini rahatlattı. Mahalle halkı, ağacın uzun süredir sağlıksız göründüğünü ve devrilmesinin sürpriz olmadığını belirtti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop ağaç
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