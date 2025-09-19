HABER

Sinop’ta intihar girişimi

Sinop’ta bir öğrenci çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulundu. Şahıs hastaneye kaldırıldı.

Sinop’ta intihar girişimi

Olay, saat 15.40 sıralarında Sinop’un Bostancılı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dolmuş durağında bulunan bir kişi çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulundu. Durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

