Sinop’ta konteyner yangını korkuttu

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir şantiyede bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Boyabat ilçesi Daylı mevkiinde bulunan bir şantiyede yer alan konteynerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konteynerde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, çevrede bulunan diğer konteynerlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sinop’ta konteyner yangını korkuttu 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Sinop
