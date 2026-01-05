Sinop’ta konteyner yangını korkuttu

Yangın, Boyabat ilçesi Daylı mevkiinde bulunan bir şantiyede yer alan konteynerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konteynerde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, çevrede bulunan diğer konteynerlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır