Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi

Sinop'ta kontrolden çıkan otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ada Mahallesi Seyit Bilal Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Z. idaresindeki 57 HC 342 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun karşısında bulunan ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü Hatice Z. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Sinop
