Sinop’ta kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sinop-Samsun yolu Korucuk Mahallesi Tırkışlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop’tan Samsun istikametine seyir halinde olan Berkin Y. yönetimindeki 55 AUG 609 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce kaldırıma çıkan otomobil, ardından takla atarak yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Berkin Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

