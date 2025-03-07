Sinop’ta öğrenciler acil sağlık eğitimi aldı

Sinop Atatürk İlkokulu’nda, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde öğrencilere ambulans hizmetleri ve acil durumlarda doğru hareket etme konularında önemli bilgiler aktarıldı.

Öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin doğru kullanımı, ambulansların olay yerine ulaşma süreci ve acil sağlık ekiplerinin görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyası kapsamında, sürücülerin ambulanslara hızlı ve güvenli geçiş imkânı sağlamak için nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı. Bu sistemin, ambulansların vakalara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak hayat kurtardığı vurgulandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır