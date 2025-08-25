HABER

Sinop'ta ormanlık alanda ateş yakanlara ceza yağdı

Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin orman yangınlarını önlemek amacıyla il genelinde yürüttüğü denetimlerin aralıksız devam ettiği, ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde izinsiz ateş yakanlara cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Sinop'ta ormanlık alanda ateş yakanlara ceza yağdı

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında izinsiz ateş yakmanın, anız yakmanın ve doğaya zarar verecek her türlü faaliyetin yasak olduğu vurgulandı. Kurallara uymayanlar hakkında hem idari para cezası hem de adli süreç uygulandı, ayrıca, "Ormanlarımız geleceğimizdir. Bir anlık dikkatsizlik binlerce canı ve yılların emeğini yok edebilir" uyarısında bulunuldu.
Valilik açıklamasında, 1 Ocak - 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sinop genelinde yapılan denetimlerde Sinop Merkez'de 3 kişiye 8 bin 859 TL, Gerze'de 4 kişiye 11 bin 812 TL, Ayancık'ta 2 kişiye 5 bin 906 TL olmak üzere toplamda 9 kişiye 26 bin 577 TL cezai işlem uygulandığı, yangına kasten veya taksirle sebep olan kişiler hakkında adli makamların talimatı doğrultusunda 'genel güvenliği tehlikeye sokma suçundan' (TCK Madde 170-171) adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Ayrıca, adli işlem gerektirmeyen, kasıt veya ihmal sonucu meydana gelen yangınlarda ise, yangına sebep olan kişiler hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında yanan dekar (dönüm) başına 556 bin 71 TL ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Vatandaşların ormanları koruma bilincini artırmak ve yangınların önüne geçmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceği duyuruldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Sinop
