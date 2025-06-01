Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce ilçe merkezindeki bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılara ait evde ve araçta yapılan aramada, 443 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır