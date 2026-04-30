Sinop’ta yangın: 2 katlı ev, ahır, ambar kül oldu

Sinop’un Erfelek ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ahır ve ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bir eşek telef olurken, diğer hayvanlar son anda kurtarıldı.

Yangın, Erfelek ilçesine bağlı Ormantepe Köyü Göcen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Atalay’a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan ahır ve ambara sıçradı. Gökyüzünü kaplayan dumanları fark eden köy sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar mahalle sakinleri kendi imkânlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Erfelek ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası yapılan incelemelerde 2 katlı ev, ahır ve ambarın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar köylülerin yardımıyla tahliye edilerek yanmaktan son anda kurtarılırken, içeride kalan 1 eşek telef oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklamasıİran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
Siirt’te heyelan! Minibüs mahsur kaldıSiirt’te heyelan! Minibüs mahsur kaldı

En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

