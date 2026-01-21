Sinop’ta çöken yolda onarım çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgilere göre, cumartesi akşam saatlerinde kar yağışının ardından Babacan Yolu’nun Kiraztepe mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayın ardından belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.
Yol çift yönlü trafiğe kapatılırken zeminin güçlendirilmesi ve muhtemel risklerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Kısmi çalışma sonrası trafik tek yönlü sağlanırken yol üzerindeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.
