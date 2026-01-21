HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sinop’ta çöken yolda onarım çalışmaları sürüyor

Sinop’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken yolda onarım çalışmaları devam ediyor.

Sinop’ta çöken yolda onarım çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgilere göre, cumartesi akşam saatlerinde kar yağışının ardından Babacan Yolu’nun Kiraztepe mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayın ardından belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

Sinop’ta çöken yolda onarım çalışmaları sürüyor 1

Yol çift yönlü trafiğe kapatılırken zeminin güçlendirilmesi ve muhtemel risklerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Kısmi çalışma sonrası trafik tek yönlü sağlanırken yol üzerindeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Sinop’ta çöken yolda onarım çalışmaları sürüyor 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölü domuzu aracın arkasında taşıdılarÖlü domuzu aracın arkasında taşıdılar
Çanakkale’de kış ortası su kuşu sayımlarıÇanakkale’de kış ortası su kuşu sayımları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.