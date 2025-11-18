HABER

Sinop’ta kazada ölen öğretmen için tören düzenlendi

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden özel eğitim öğretmeni Engin Sipahi için görevli olduğu okulun bahçesinde tören düzenlendi.

Sinop’ta kazada ölen öğretmen için tören düzenlendi

Dün öğle saatlerinde Sinop-Samsun kara yolu Ordu Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında Engin Sipahi’nin kullandığı otomobil, park halindeki tıra çarparak altına girdi. Aracın içinde sıkışan öğretmen, olay yerinde hayatını kaybetti.
Öğretmen Engin Sipahi için görev yaptığı Sinop Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Engin Sipahi’nin yakınlarının yanı sıra Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Sipahi’nin cenazesi defnedilmek üzere Ankara’ya uğurlandı. Engin Sipahi’nin cenazesi 19 Kasım Çarşamba günü öğle namazını müteakip Ankara Sincan Çimşit Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

