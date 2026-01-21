HABER

Sinop’ta leylek popülasyonu projesi sahada incelendi

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde yürütülen leylek popülasyonuna yönelik bilimsel proje kapsamında sahada incelemelerde bulunuldu.

Sinop'ta leylek popülasyonu projesi sahada incelendi

Saraydüzü Kaymakamı Fatih Rüştü Ünal, Doç. Dr. Evrim Sönmez’in yürütücülüğünü yaptığı proje çerçevesinde Cuma Ovası’nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

"Sinop-Saraydüzü Cuma Ovasındaki Leylek (Ciconia ciconia) Popülasyonundaki Değişimlerin, Popülasyonu Etkileyen Etmenlerin, Göç Stratejilerinin ve Leylek Yavrularındaki Çevresel Stres Etkisinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında yapılan saha çalışmalarında, proje ekibi tarafından yetkililere yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Kaynak: İHA

