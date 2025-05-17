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Sinsi ve gizli hastalık: Hipertansiyon'dan nasıl korunabiliriz? Gençleri de tehdit ediyor! Her 3 kişiden 1’i farkında bile değil...

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olan hipertansiyona karşı farkındalık çağrısı yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, özellikle genç bireylerin tansiyon kontrollerini ihmal ettiğine dikkat çekti. Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okuyan, “Hipertansiyon sinsi ilerleyen, belirti vermeyen ancak ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalık. Detaylar haberimizde...

Sinsi ve gizli hastalık: Hipertansiyon'dan nasıl korunabiliriz? Gençleri de tehdit ediyor! Her 3 kişiden 1’i farkında bile değil...

Hipertansiyonun dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp damar hastalıklarında en önemli risk faktörlerinden biri olarak dikkat çektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Hipertansiyonun küresel ölçekte büyük bir sağlık sorunu olduğunu aktaran Prof. Dr. Okuyan, özellikle kontrolsüz hipertansiyonun kalp damar sağlığını etkileyen gizli bir düşman olduğunu ifade ederek, hipertansiyon farkındalığının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

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"GİZLİ DÜŞMAN"

Hipertansiyonun kolay gözden kaçabilen ancak ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Okuyan, “Kalp damar sistemini yavaş yavaş kemirerek ciddi komplikasyonlara neden olan hipertansiyon, toplumda oldukça yaygın olarak görülüyor. Erişkin popülasyonda, yani 18 yaş ve üzerindeki bireylerde hipertansiyon oranı yaklaşık yüzde 20 civarındadır. Ancak yaş ilerledikçe bu oran önemli ölçüde artmaktadır. Özellikle 50 yaşını geçen her iki kişiden biri, 60 yaş sonrasında ise her üç kişiden ikisi yüksek tansiyon riski altındadır” dedi. Prof. Dr. Okuyan, hipertansiyonun sinsi bir hastalık olduğunu vurgulayarak, genç yaşlarda da bu sorunun görülmesine rağmen çoğu kişinin farkında olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Okuyan, “Genç bireyler genellikle ‘Bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle tansiyon kontrolünü ihmal ediyor. Oysa hipertansiyon yavaş yavaş geliştiği için baş ağrısı, ense ağrısı veya çarpıntı gibi şikayetler yaratmadığında kolayca gözden kaçabiliyor” dedi.

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HİPERTANSİYONDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Yüksek tansiyondan korunmanın temelinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yer aldığını belirten Prof. Dr. Okuyan, “Öncelikle tuz tüketimini kısıtlamak büyük önem taşıyor. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı kiloyu korumak ve sigaradan uzak durmak hipertansiyon riskini önemli ölçüde azaltmaktadır” dedi.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ilaç tedavisi kadar etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Okuyan, “İlaç kullanımının yanı sıra yaşam tarzında yapılan değişiklikler hipertansiyonu kontrol altına almada büyük rol oynar. Özellikle tuzdan kaçınmak ve düzenli egzersiz yapmak, tansiyon değerlerini düşürmekte önemli katkılar sağlar” dedi.

"HASARLAR İLERİ DÖNEMDE ORTAYA ÇIKIYOR"

Bu hastalığa karşı farkındalığın artırılmasının tedavi başarısında kilit rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Okuyan, “Hipertansiyonu kontrol altına aldığımızda, kalp damar sistemi hastalıklarına bağlı ölümler de ciddi oranda azalır. Bu nedenle her bireyin, yaşa bakılmaksızın, düzenli olarak kan basıncını ölçtürmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Prof. Dr. Okuyan, toplumda hipertansiyon farkındalığının düşük olduğunu belirterek, “Özellikle gençlerde bu sorunun sıkça gözden kaçtığını görüyoruz. Hipertansiyona bağlı hasarlar genellikle ileri dönemde ortaya çıkıyor ve tedavi edilmediğinde kalp kası kalınlaşması veya damar yapısında bozulmalar gibi komplikasyonlar gelişebiliyor” dedi.

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DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ’NDE UYARI

Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Okuyan, “Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin en sık nedeni hipertansiyondur. Bu nedenle tansiyon takibinin düzenli olarak yapılması, hastalığın erken dönemde fark edilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlar” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon tansiyon
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