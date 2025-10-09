Sinyal vermeyen sürücü kazaya sebep oldu, 1 kişi yaralandı: O anlar kamerada

Kaza, Coğlaki Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Coğlaki istikametine giden 71 AKK 972 plakalı suv araç ile seyreden Hatice K. (41), sinyal vermeden karşı şeride geçip aracını park etmek istedi. Bu sırada karşı yönden 68 AGC 790 plakalı motosikletiyle gelen H.B. (17), aracın şeridine girdiğini görünce çarpışmamak için manevra yaptı. Manevra yapmasıyla kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki kamyonete çarptı.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Kazada motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya neden olan araç sürücüsü Hatice K.'yi alkol muayenesinden geçirerek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine yönlendirdi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında suv aracın sinyal vermeden karşı şeride geçtiği, bu sırada motosiklet sürücüsünün bunu fark ederek manevra yaptığı ve kontrolden çıkan motosikletin kamyonete çarptığı anlar görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)