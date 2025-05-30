Sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 3 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Menteşe istikametinden Yatağan'a giden 34 KEC 894 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Mehmet Gökhan Söyü'nün kontrolü kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Aracın demir yığınına döndüğü kazada sürücü Mehmet Gökhan Söyü öldü; yanındaki Hilal Merve Alpaslan, Arzu Yüreboyun ile Aysel Tavas ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri, araçta sıkışan 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)