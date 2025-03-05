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  4. Sır perdesi aralandı! Üniversiteli Melek'in ölüm nedeni belli oldu

Sır perdesi aralandı! Üniversiteli Melek'in ölüm nedeni belli oldu

05.03.2025 22:41
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yılbaşı kutlaması sonrası kaldığı yurda dönerken fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Melek Pekkara'nın (18) ölümüne ilişkin adli tıp raporu açıklandı. Raporda Pekkara'nın ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtildi.

Sır perdesi aralandı! Üniversiteli Melek'in ölüm nedeni belli oldu

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melek Pekkara, geçen yılbaşı gecesi bir mekândan çıktıktan sonra konakladığı yurda giderken rahatsızlanarak Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melek Pekkara, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ALKOL VE UYUŞTURUCUYA RASTLANILMADI

Genç kızın ölümüyle ilgili hazırlanan adli tıp raporunda, Pekkara'nın kanında alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadığı belirtildi.

Manisa'da yaşayan ailesi, kızlarına yönelik çıkan iddiaların kendilerini üzdüğünü dile getirerek raporun gerçeği ortaya çıkardığını ifade etti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Gönen
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