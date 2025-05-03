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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD ziyareti sırasında fenalaştı! Başkan Trump ile görüşmeyi planlıyordu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi ziyarette bulunduğu ABD’de göğsünde şiddetli ağrı hissetmesinin ardından Başkan Donald Trump ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşme dahil olmak üzere tüm programlarını iptal ederek ülkesine döndü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD ziyareti sırasında fenalaştı! Başkan Trump ile görüşmeyi planlıyordu
Begüm Özkaynak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 30 Nisan’da başladığı ABD ziyaretindi rahatsızlık geçirdi. ABD’de fenalaşan ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Başkan Donald Trump ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşme dahil olmak üzere tüm önemli programlarını iptal etmek zorunda kalan Vucic, öğle saatlerinde Belgrad’a iniş yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Belgrad’daki Askeri Tıp Akademisi’nde tedavi altına alındı.

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SAĞLIK DURUMUNUN STABİL OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Sırbistan Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık İdaresi Başkanı Kardiyolog Dragan Dincic yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Vucic’in sağlık durumunun stabil ve memnuniyet verici olduğunu, fakat önümüzdeki birkaç gün boyunca olağan aktivitelerine dönmesinin gerçekçi bir beklenti olmayacağını söyledi. Vucic’in ABD’de bulunduğu sırada göğsünde birkaç saniye süren şiddetli bir ağrı hissettiğini ifade eden Dincic, Cumhurbaşkanının sağlığını son 10 yıldır takip ettiğini ve bu süre zarfında Vucic’in üç kez yüksek tansiyona bağlı rahatsızlıklar yaşamakla beraber hiçbirinin bu son yaşadığı kadar ciddi olmadığını belirtti.

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SIRP İŞ İNSANLARIYLA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada ise, kamuoyunun önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir şekilde bilgilendirileceği belirtildi.
Vucic, ABD ziyareti kapsamında New York’un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve ABD’deki Sırp iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyareti kapsamında Vucic, önümüzdeki günlerde Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimleri ve ABD Başkanı Trump ile de görüşmeyi planlıyordu.

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SLOVAKYA BAŞBAKANI FİCO DA RAHATSIZLANDI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e benzer şekilde Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine katılacağını açıklayan Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun da rahatsızlanması, komplo teorilerine neden oldu. AB liderlerinden gelen uyarılara rağmen 9 Mayıs’ta Moskova’da olacağını açıklayan Slovakya Başbakanı Fico da rahatsızlanması nedeniyle 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına katılamadı.

RUS SİYASET BİLİMCİDEN TEHDİT İDDİASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerden Rus siyaset bilimci Sergey Markov, Slovakya ve Sırbistan liderlerinin Batı ülkeleri tarafından tehdit edilmiş olabileceğini öne sürdü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Aleksandar Vucic abd ziyaret
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