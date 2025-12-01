Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e şok suçlama: Saraybosna kuşatmasında insan avına katıldığı iddiası

Bosna Savaşı’nın en karanlık dönemlerinden biri aradan geçen otuz yıla rağmen uluslararası gündeme yeniden bomba gibi düştü. Hırvat araştırmacı gazeteci Domogoj Margetic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hakkında 'Saraybosna kuşatmasında keskin nişancı olarak görev aldığı' iddiasıyla Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İtalyan savcılığı ise zaten bir süredir incelediği 'turist keskin nişancı' dosyasıyla bu başvuruyu birleştirerek soruşturmayı genişletti.

SARAYBOSNA'DA 3,5 YIL SÜREN ÖLÜMCÜL KUŞATMA

1992–1995 yılları arasında Sırp güçler tarafından kuşatma altında tutulan Saraybosna, dağlardaki keskin nişancıların hedefi haline gelmişti. Sokaklardan geçen binlerce kadın, çocuk ve yaşlı siviller kurşunların hedefi olmuştu.

"VUCİC'İN ADI BAZI ASKERİ MEVZİLERDE GEÇİYOR"

İtalyan ANSA ajansına konuşan Margetic, Vucic’in kuşatma dönemindeki bazı askeri noktalarda adının geçtiğini, sivilleri hedef alan keskin nişancılarla bağlantısını gösterdiğini iddia ettiği bazı materyalleri savcılığa sunduğunu söyledi.

Bu iddia, Yugoslavya savaşları sonrası ilk kez bir Sırp devlet başkanının doğrudan 'sivil katliamına katılmakla' suçlanması bakımından uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

Vucic cephesinden ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

'TURİST KESKİN NİŞANCILAR' DOSYASIYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Milano Savcılığı, Vucic hakkındaki suçlamaları araştırırken bir yandan da Batılı zenginlerin para karşılığında Saraybosna’da sivilleri vurduğu iddialarını içeren ayrı bir dosyayı da mercek altına aldı.

Gazeteci Ezio Gavazzeni’nin sunduğu dilekçede, 1993 yılında en az beş İtalyan vatandaşının Sırp birliklerinin yanında 'turist keskin nişancı' olarak bulunduğu belirtiliyor. Trieste, Milano ve Torino’dan gelen bu isimlerin para karşılığında kadınları, çocukları ve sivilleri hedef aldığı öne sürülüyor.

'ÖLÜM TARİFESİ'

Savcılığa ulaşan Bosna istihbarat raporlarında ise bir Sırp gönüllünün ifadelerine dayanarak hazırlanan 'ölüm tarifesi' dikkat çekiyor. Çocukları vurmanın en yüksek parayı getirdiği, üniformalı erkekler ve kadınların alt basamaklarda yer aldığı, yaşlıları vurmanın ise hiçbir ücret gerektirmediği aktarılıyor.

"SARAJEVO SAFARİ" BELGESELİYLE ÖRTÜŞEN İDDİALAR

Soruşturmanın, Batılı bazı zenginlerin kuşatma boyunca para karşılığı keskin nişancı olarak sivilleri hedef aldığına ilişkin tanıklıkları konu alan "Sarajevo Safari" belgeseliyle birebir örtüştüğü belirtiliyor.