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  4. Sırbistan meclisi savaş alanına döndü! Kan aktı, sis bombaları ve meşaleler ortalığı kırmızıya boyadı

Sırbistan meclisi savaş alanına döndü! Kan aktı, sis bombaları ve meşaleler ortalığı kırmızıya boyadı

04.03.2025 16:20
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 16:20
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Sırbistan Meclisi'nde ortalık karıştı. Başbakan Milos Vucevic’in istifasının görüşüldüğü oturumda muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı, meşaleler yakıldı, sis bombaları atıldı. Kavga sırasında bazı milletvekilleri yaralanırken, bir milletvekilinin beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Olayların ardından meclis önünde büyük bir kalabalık toplandı. İşte o anlar...

Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yönettiği meclis, Başbakan Vucevic'in istifası, yükseköğretim kanunu gibi konuların da bulunduğu 62 maddeyi görüşmek için toplandı.

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Gündem kabulünün ardından muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekillerinden Radomir Lazovic kürsüye yöneldi ancak parlamento güvenliğinin müdahalesiyle karşılaştı. Muhalefet ve iktidar milletvekillerinin de kürsünün olduğu bölgeye gelmesiyle arbede yaşandı.

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MECLİS SALONUNU DUMANLAR KAPLADI

Muhalefet milletvekillerinin meşale yakması ve sis bombası atmasıyla meclis salonunu kırmızı, siyah ve beyaz dumanlar kapladı. Kavga eden milletvekillerinden bazıları yaralandı.

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BİR MİLLETVEKİLİ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, DİĞERİNİN KAFASINA SİS BOMBASI İSABET ETTİ

Meclis Başkanı Brnabic, yaptığı açıklamada, yaşananlar sırasında kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Brnabic, beyin kanaması geçiren milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

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Bir milletvekilinin daha kafasına sis bombası isabet etmesi sonucunda yaralandığını kaydeden Brnabic, 2 milletvekilinin ise istifasını sunduğunu söyledi.

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Bu arada, yaşanan kargaşanın ardından çok sayıda kişi meclis binasının önünde toplanmaya başladı.

(AA)

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Başkan Milletvekili Sırbistan kavga duman bomba meclis sis
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