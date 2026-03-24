Şırnak’a son dönemlerin en büyük çığı düştü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası gök gürültülü sağanak yağışlar çığları da beraberinde getirdi. İlçe genelinde birçok bölgede çığ düştü. Beytüşşebap ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Beşağaç köyü yoluna da çığ düştü. Çığın düştüğü bölgeden geçen yol zarar gördü. İlçe Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. 2 gündür ekiplerle beraber çalışan İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, son 30 yılın en büyük çığının düştüğünü söyledi. Ekipler, çığ nedeni ile kapanan yolların açılması için seferber olurken bölge dron ile görüntülendi.

