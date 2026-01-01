Şırnak Havalimanında 4 uçak seferi iptal edildi

Şırnak’ta dört günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeni ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı da uçuşlara kapatıldı. Havalimanı ekipleri yeni yıla pistte kar temizliği yaparak girerken bugün havalimanına gerçekleşmesi beklenen Ankara-Şırnak, Sabiha Gökçen-Şırnak, İstanbul-Şırnak ve Ankara -Şırnak uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Ayrıca Şırnak Havalimanı Müdürlüğü bünyesinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda yapılan meteorolojik durum değerlendirmesine göre alınan karar neticesinde havalimanının bugün saat 12.00 ye kadar tüm uçuşlara kapalı olacağı açıklanırken havalimanındaki kar temizleme çalışmaları ise hummalı bir şekilde devam ediyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır