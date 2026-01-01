HABER

Şırnak Havalimanında 4 uçak seferi iptal edildi

Şırnak ve bölgede etkisini gösteren kar yağışı ve olumsuz hava şartları hayatı olumsuz yönde etkilerken yolların ulaşıma kapanmasına ve uçak seferlerinin iptal edilmesine de sebep oldu.

Şırnak’ta dört günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeni ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı da uçuşlara kapatıldı. Havalimanı ekipleri yeni yıla pistte kar temizliği yaparak girerken bugün havalimanına gerçekleşmesi beklenen Ankara-Şırnak, Sabiha Gökçen-Şırnak, İstanbul-Şırnak ve Ankara -Şırnak uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Ayrıca Şırnak Havalimanı Müdürlüğü bünyesinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda yapılan meteorolojik durum değerlendirmesine göre alınan karar neticesinde havalimanının bugün saat 12.00 ye kadar tüm uçuşlara kapalı olacağı açıklanırken havalimanındaki kar temizleme çalışmaları ise hummalı bir şekilde devam ediyor.

Şırnak
