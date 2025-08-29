Şırnak’ta 16 okul yeniden inşa edilecek

Şırnak’ta eğitim yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Vali Birol Ekici’nin girişimleri, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nun yoğun çalışmalarıyla kent genelinde Yık-Yap Projesi kapsamında 16 okulun yeniden yapılacağı bildirildi.

Yık-Yap Projesi kapsamında yapılması planlanan okullardan 7’sinin ihale süreci tamamlandı, inşaatların ise kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi. 4 okul için ihale izni talep edilirken, 5 okulun ihale hazırlıkları devam ediyor. Kalan 4 okul ihalelerin ise 2025 Eylül ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Proje kapsamında Şırnak’a 266 yeni derslik kazandırılacak. Yeni yatırımların, kentte ikili eğitimi sona erdirerek taşımalı eğitim ihtiyacını azaltacağı ifade edildi. Yetkililer, inşaatların tamamlanmasının ardından yeni okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılında kapılarını açacağını ve yaklaşık 7 bin öğrencinin bu projeden faydalanacağını kaydetti.

