HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şırnak’ta 2 Gün 2 gece süren aşiret düğünü: Damada 3 milyon TL, Geline 1,5 kilo altın takıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü, Jirki Aşireti mensubu Hülya ve Emrah Gökçe çiftinin dillere destan düğününe ev sahipliği yaptı. 2 gün 2 gece süren görkemli törende, Şırnak başta olmak üzere Mardin, Hakkari, Van ve Diyarbakır’dan gelen binlerce davetli halaylarla coştu.

Şırnak’ta 2 Gün 2 gece süren aşiret düğünü: Damada 3 milyon TL, Geline 1,5 kilo altın takıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Jirki Aşireti’nden Hülya-Emrah Gökçe çifti, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi. Damada 3 milyon TL ve geline de 1,5 kilo altın takıldı.

Şırnak’ta 2 Gün 2 gece süren aşiret düğünü: Damada 3 milyon TL, Geline 1,5 kilo altın takıldı 1

DÜĞÜN 2 GÜN 2 GECE SÜRDÜ

Başaran köyünde Jirki Aşireti’nden Hülya ve Emrah Gökçe çiftinin düğünü 2 gün 2 gece sürdü.

Şırnak’ta 2 Gün 2 gece süren aşiret düğünü: Damada 3 milyon TL, Geline 1,5 kilo altın takıldı 2

Düğüne, Şırnak’ın yanı sıra Mardin, Hakkari, Van ve Diyarbakır’dan gelen binlerce davetli katıldı. Gazi Yıldırım’ın sahneye çıktığı düğünde, metrelerce uzulukta sıra oluşturan davetlilerin halayları, dronla görüntülendi.

Şırnak’ta 2 Gün 2 gece süren aşiret düğünü: Damada 3 milyon TL, Geline 1,5 kilo altın takıldı 3

Törende damat Emrah Gökçe’ye 3 milyon TL, gelin Hülya Gökçe’ye ise 1,5 kilo altın takıldı.

Şırnak’ta 2 Gün 2 gece süren aşiret düğünü: Damada 3 milyon TL, Geline 1,5 kilo altın takıldı 4

"BİRLİK VE BERABERLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ"

Gelin Hülya ve damat Emrah Gökçe, mutluluklarını paylaşıp, kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Damadın babası Ömer Gökçe, düğün süresince gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, aşiret mensuplarımıza ve misafirlerimize gönülden teşekkür ederim. Düğünümüz katılım açısından çok yoğundu. Bu, halkımızın birlik ve beraberliğinin en güzel göstergesidir" dedi.

Şırnak’ta 2 Gün 2 gece süren aşiret düğünü: Damada 3 milyon TL, Geline 1,5 kilo altın takıldı 5

"BİR AŞİRET KIZI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Damadın kız kardeşi Merve Gökçe de "Bir aşiret kızı olmaktan gurur duyuyorum. Bu ilgi ve sevgiyi bize hissettiren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şırnak’ta 2 Gün 2 gece süren aşiret düğünü: Damada 3 milyon TL, Geline 1,5 kilo altın takıldı 6

Damadın sağdıcı Engin Gökçe ise, "Gelinimize 1,5 kilo altın, damadımıza 3 milyon TL takıldı. Katılım sağlayan, destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Şırnak’ta 2 Gün 2 gece süren aşiret düğünü: Damada 3 milyon TL, Geline 1,5 kilo altın takıldı 7

Şırnak’ta 2 Gün 2 gece süren aşiret düğünü: Damada 3 milyon TL, Geline 1,5 kilo altın takıldı 8

Şırnak’ta 2 Gün 2 gece süren aşiret düğünü: Damada 3 milyon TL, Geline 1,5 kilo altın takıldı 9

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezasıUyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası
Bakan Ersoy: "Türkiye Kültür Yolu Festivali dünyanın en büyüğü oldu"Bakan Ersoy: "Türkiye Kültür Yolu Festivali dünyanın en büyüğü oldu"

Anahtar Kelimeler:
Şırnak aşiret aşiret düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.