HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şırnak’ta 5 bölge ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Şırnak Valiliği tarafından 5 bölge, 9 gün süreyle ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Şırnak’ta 5 bölge ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; koordinat bilgileri Ek'te mevcut olan Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebeldağları bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 27 Haziran 2025 (dahil) - 5 Temmuz 2025 (dahil) tarihleri arasında 9 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, Kamuoyuna Saygı ile duyurulur" (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt'te çıkan örtü yangını söndürüldüSiirt'te çıkan örtü yangını söndürüldü
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki film stüdyosunda patlama Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki film stüdyosunda patlama

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Trabzonspor Onuachu'yu renklerine bağladı...

Trabzonspor Onuachu'yu renklerine bağladı...

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

İzmir yine yanıyor! Alevler yükseldi

İzmir yine yanıyor! Alevler yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.