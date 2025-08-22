Şırnak'ta kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vurularak düşürüldü

Dicle Elektrik, Şırnak’ın İdil ilçesinde jandarma destekli dron ile kaçak elektrik kullanımına yönelik tarama faaliyetlerine başladı. Sabahın erken saatlerinde yapılan denetimler sırasında Özbek köyü kırsalında Dicle Elektrik’e ait kaçak tarama dronuna bir şahıs tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu dron zarar görürken, jandarma ekipleri ateş açan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürülerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Dicle Elektrik yetkilileri, konuya ilişkin hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek, "Bu saldırı sadece bizim teknolojik ekipmanımıza değil, aynı zamanda kamu kaynaklarına, kamu hizmetine ve hukukun üstünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu tür tehditlere karşı duruşumuz nettir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Dicle Elektrik, hizmet bölgesinde teknoloji destekli denetim çalışmalarını artırarak sürdüreceğini vurguladı. Yetkililer, kaçak elektrik kullanımını tespit etmeye yönelik insansız hava araçlarının hem kamu kaynaklarının korunması hem de adil enerji paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Kaçakla mücadelede caydırıcılığı artırmak amacıyla dron destekli denetimlerimiz devam edecek. Hiçbir baskı, tehdit ya da saldırı bu kararlılığımızı değiştirmeyecek" ifadelerine yer verildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır