Şırnak'ta korkunç olay! Baltayla öldürdü

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı’nda meydana geldi. Ramazan Nur Güneş ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güneş, evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar’ın başına vurup kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadının tedavisi devam ederken, Kayar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ramazan Nur Güneş’i Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır