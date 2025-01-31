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Şırnak'ta narkotik operasyonu: 2 gözaltı

31.01.2025 10:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen narkotik operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığını, 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta narkotik operasyonu: 2 gözaltı

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Narkokapan-11 Operasyonu'nda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda toplam 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini kaydetti.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım" dedi.

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Şırnak
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