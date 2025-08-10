HABER

Şırnak'ta şehit oğluna doğum günü sürprizi

Şırnak'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit güvenlik korucusunun oğlunun doğum gününü kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 2020 yılında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan İlyas Bağater'in oğlu Furkan Bağater'in 6. yaş günü için sürpriz hazırlandı.

Şehidin ailesinin yaşadığı evi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları doğum günü pastasına mumlar yerleştirdi.

Yakılan mumları üfleyerek söndüren Bağater'e çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Şehit ailesi ve Bağater, sürprizden ve gösterilen ilgiden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kutlamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kamil Bayar da yer aldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

