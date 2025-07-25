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Şırnak Valiliği duyurdu: 5 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Beytüşşebap ilçesindeki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerini 26 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu alanlara izinsiz girmesi yasaklandı.

Şırnak Valiliği duyurdu: 5 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, 5 bölgenin 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere izin almak suretiyle girebileceği belirtildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ O BÖLGELERİ DUYURDU

Açıklamada "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebeldağları bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 26 Temmuz 2025 - 03 Ağustos 2025 tarihleri arasında 9 gün "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir.

Şırnak Valiliği duyurdu: 5 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi 1

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

(İHA)

25 Temmuz 2025
25 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Şırnak güvenlik valilik
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