Şırnak’ta 2 bin 500 ton kapasiteli yem üretim tesisi tamamlandı

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hayata geçirilen 2 bin 500 ton kapasiteli Çelik Silo Yem Üretim Tesisi projesi başarıyla tamamlandı. Bölgede hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulan tesis sayesinde yem üretim kapasitesinin artırılması ve üreticilerin ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanması hedefleniyor.

Projenin aynı zamanda kırsal kalkınmaya katkı sağlayarak bölgedeki üreticilerin ekonomik faaliyetlerini güçlendirmesi bekleniyor. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür edilerek tesisin bölgeye ve üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

