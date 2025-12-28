Şırnak’ta 7 katlı apartmana yıldırım düştü

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın son katına yıldırım isabet etti. Olay, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu saatlerde aniden düşen yıldırım, apartmanın en üst katına isabet etti. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayda bina sakinleri korku yaşarken, çevrede kısa süreli panik oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken apartmanda maddi hasar oluştuğu kaydedildi. Elektrik hatlarında meydana gelen arızaya ekipler tarafından müdahale edilirken, binada güvenlik amacıyla kontrol çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam ettiği süreçte vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

