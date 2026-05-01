HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şırnak’ta "Açık Kapı" sahada

Şırnak Valisi Birol Ekici, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Açık Kapı" Projesi kapsamında kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla birebir temas kurdu. Sahada gerçekleştirilen ziyaretlerde, esnafın talepleri dinlenirken esnaf tarafından iletilen sorunların çözümü için ilgili kurumlar ile irtibata geçildi.

Şırnak merkezde iş yerlerini tek tek gezen Vali Ekici, esnafla sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşların beklenti ve önerilerini yerinde dinleyen Vali Ekici, "Açık Kapı" Projesinin temel amacının devlet ile millet arasındaki iletişimi güçlendirmek olduğunu belirtti. Esnafın sorunlarını doğrudan sahada tespit etmenin önemine dikkat çeken Vali Ekici, kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde vatandaşlara ulaştırılması için her platformda çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret boyunca esnafa hayırlı işler dileyen Vali Ekici, Şırnak’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasında esnafın kritik bir rol üstlendiğini belirterek, güçlü bir şehir yapısının güçlü bir ticari hayatla mümkün olacağını söyledi. "Açık Kapı" Projesi çerçevesinde yürütülen saha ziyaretlerinin vatandaş memnuniyetini artırdığına dikkat çekilirken, esnaf da devletin sahada olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Şırnak yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.