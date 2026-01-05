HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şırnak’ta kar seferberliği: Kaldırımlar küreklerle temizlendi

Şırnak’ta etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde belediye ekiplerince kaldırımlar kürekle temizlendi.Ömer Kabak Meydanı ve Prestij Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda, kaldırımlar üzerinde biriken karlar belediye personelince küreklerle temizlendi.

Şırnak’ta kar seferberliği: Kaldırımlar küreklerle temizlendi

Şırnak’ta etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde belediye ekiplerince kaldırımlar kürekle temizlendi.

Şırnak’ta kar seferberliği: Kaldırımlar küreklerle temizlendi 1

Ömer Kabak Meydanı ve Prestij Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda, kaldırımlar üzerinde biriken karlar belediye personelince küreklerle temizlendi. Yapılan çalışmalarla yaya geçişleri güvenli hale getirildi. Ekiplerin sahada koordineli şekilde yürüttüğü temizlik çalışmalarının, ihtiyaç duyulan bölgelerde devam edeceği belirtildi. Şırnak Belediyesi, hava koşullarına bağlı olarak karla mücadele kapsamında yol ve kaldırım temizliğinin sürdürüleceğini açıkladı.

Şırnak’ta kar seferberliği: Kaldırımlar küreklerle temizlendi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van’da 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldıVan’da 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı
Başkentte kurt sürüsü görüldüBaşkentte kurt sürüsü görüldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.