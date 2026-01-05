Şırnak’ta kar seferberliği: Kaldırımlar küreklerle temizlendi

Şırnak’ta etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde belediye ekiplerince kaldırımlar kürekle temizlendi.

Ömer Kabak Meydanı ve Prestij Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda, kaldırımlar üzerinde biriken karlar belediye personelince küreklerle temizlendi. Yapılan çalışmalarla yaya geçişleri güvenli hale getirildi. Ekiplerin sahada koordineli şekilde yürüttüğü temizlik çalışmalarının, ihtiyaç duyulan bölgelerde devam edeceği belirtildi. Şırnak Belediyesi, hava koşullarına bağlı olarak karla mücadele kapsamında yol ve kaldırım temizliğinin sürdürüleceğini açıkladı.

Kaynak: İHA