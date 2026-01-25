HABER

Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Şırnak’ta karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, çığ riskine rağmen karla kaplı yolları açmaya devam ediyor.

Şırnak’ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Şırnak merkez ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kentte İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri gece gündüz çalışıyor. Kar nedeniyle kapanan 40 köy yolu ulaşıma açıldı. Bir aydır karla mücadele eden ekipler çığ riski olmasına rağmen karları temizlemeye devam ediyor. Dört ayrı bölgede eş zamanlı yol açmaya çalışan ekipler çığ riski bitince çalışmalarına yeniden başladı. Arazi yapısı dağlık olduğundan sürekli çığların düştüğü köy yolları havaların açılmasıyla yeniden ulaşıma açılıyor. Kardan tüneller açarak yolda ilerleyen ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

