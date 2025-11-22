Şırnak’ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kar yağışı sonrası kar kaplanları yol açma çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerde hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi geçti. Beyaz örtüye bürünen yaylada kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor. İlçe özel idare ekipleri ağır iş makinalarıyla yol açma çalışmalarına günlerdir devam ediyor. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan yayla köyünde kalan 4 aile için yol açan ekipleri 2 günlük çalışmayla yolu tekrar trafiğe açtı.

Şantiye şefi Cihat Akdağ, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Günlerdir karla mücadele çalışmaları yapıyoruz. Son köy yolumuzu açtık. Karla mücadele için ekiplerimiz gece gündüz devam ediyor. Hazırız. Bu yıl kış çok sert geçecek gibi" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır