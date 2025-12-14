HABER

Şırnak’ta şüpheli ölüm: Araç içinde ölü bulundu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde ikamet eden Ayaz Encu, araç içerisinde ölü bulundu.

Şırnak’ta şüpheli ölüm: Araç içinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saat 18.48 sularında Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde meydana geldi. Yok kenarına park edilmiş halde bulunan araç içerisinde bir kişinin hareketsiz bir şekilde olduğunu gören yoldan geçen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan Ayaz Encu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Encu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirilerek otopsi işlemlerine alındı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
