Şırnak’ta yoğun kar nedeni ile bazı yollar ulaşıma kapandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı dün akşamdan beri etkisini arttırdı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri kar nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun çalışma başlattı. Kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı bölgelerde ekipler aralıksız çalışıyor. Beytüşşebap ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Dağaltı köy yollu ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Sis nedeniyle çalışmalarda güçlük çeken ekipler saatlerdir kapanan yolların yeniden açılması için mücadele ediyor.

Kaynak: İHA