Şırnak’ta yola fırlayan çocuk, sürücünün manevrasıyla ölümden döndü

Şırnak’ın Kasrik Beldesi’nde yola fırlayan çocuklardan biri, sürücünün manevrasıyla ölümden döndü.Edinilen bilgilere göre, Cizre - Şırnak kara yolu Kasrik Boğazı mevkisinde cadde kenarında arkadaşıyla birlikte yürüyen iki çocuktan biri, bir anda yola doğru koşmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre - Şırnak kara yolu Kasrik Boğazı mevkisinde cadde kenarında arkadaşıyla birlikte yürüyen iki çocuktan biri, bir anda yola doğru koşmaya başladı. O sırada yoldan geçen bir araç, çocuğun aniden yola fırlamasıyla karşı karşıya kaldı. Sürücünün durumu erken fark ederek frene basması ve direksiyonu kırmasıyla çocuk, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Yüreklerin ağza geldiği o korku dolu anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki çocuğun kaldırımda yürüdüğü, birinin aniden yola fırladığı ve aracın manevrasıyla kurtulduğu görülüyor.

Şırnak’ta yola fırlayan çocuk, sürücünün manevrasıyla ölümden döndü 1

Şırnak’ta yola fırlayan çocuk, sürücünün manevrasıyla ölümden döndü 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

