Şırnak’ta zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı denetim

Şırnak Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde hijyen, etiket, ruhsat ve son tüketim tarihi kontrollerini titizlikle sürdürüyor.

Şırnak Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik rutin denetim çalışmalarına devam ediyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, fiyat etiketi uygunluğu, işletme ruhsatları ve genel düzen gibi pek çok kriter detaylı şekilde incelendi. Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlığını ve tüketici güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini ifade ederken, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarı ve yasal işlemlerin uygulandığını belirtti.

Kaynak: İHA