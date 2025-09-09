Şırnak’ta zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 13.00 sularında merkez Kent Meydanı Yıldızlı Kavşak’ta meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı’ndan Kent Meydanı istikametine seyreden D.B. yönetimindeki 51 ACL 705 plakalı araç, 34 MOY 829 plakalı pikaba arkadan çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden D.B. kavşakta ters yöne girerek A.B. yönetimindeki 06 EPS 69 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.B. de direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki 73 ABP 803 plakalı araca, D.B. ise 73 AL 104 araca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüleri D.B. ve A.B. ile birlikte 4 yaşındaki A.I. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çift taraflı trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasıyla normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)