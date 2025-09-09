HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şırnak’ta zincirleme kaza: 3 yaralı

Şırnak’ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Şırnak’ta zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 13.00 sularında merkez Kent Meydanı Yıldızlı Kavşak’ta meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı’ndan Kent Meydanı istikametine seyreden D.B. yönetimindeki 51 ACL 705 plakalı araç, 34 MOY 829 plakalı pikaba arkadan çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden D.B. kavşakta ters yöne girerek A.B. yönetimindeki 06 EPS 69 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.B. de direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki 73 ABP 803 plakalı araca, D.B. ise 73 AL 104 araca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüleri D.B. ve A.B. ile birlikte 4 yaşındaki A.I. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çift taraflı trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasıyla normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak’ta zincirleme kaza: 3 yaralı 1

Şırnak’ta zincirleme kaza: 3 yaralı 2

Şırnak’ta zincirleme kaza: 3 yaralı 3

Şırnak’ta zincirleme kaza: 3 yaralı 4

Şırnak’ta zincirleme kaza: 3 yaralı 5

Şırnak’ta zincirleme kaza: 3 yaralı 6

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da kazada hayatını kaybeden çocuk toprağa verildiAntalya’da kazada hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
Kağızman’da büyükbaş hayvan hırsızı yakalandıKağızman’da büyükbaş hayvan hırsızı yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.