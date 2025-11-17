HABER

Şırnak’tan kutsal topraklara direkt uçuş heyecanı

Şırnak, Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan Suudi Arabistan’ın Medine kentine ilk doğrudan umre uçuşu bu gece gerçekleştirilecek.

Şırnak’tan kutsal topraklara direkt uçuş heyecanı

Bu gece saat 00.00’da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından umreye gidecek olan 194 vatandaş, dualar eşliğinde kutsal topraklara hareket edecek. Şırnaklı vatandaşlar, başka illere gitmek zorunda kalmadan ilk kez Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından direkt olarak umre yolculuğuna çıkma imkanına kavuştu.

Şırnak’tan kutsal topraklara direkt uçuş heyecanı 1

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından Medine’ye umre uçuşları ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu gece saat 00.00’da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından 194 vatandaşımızı kutsal topraklara uğurlayacağız. Umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu ve bereketli bir ibadet diliyorum. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin." Kaynak: İHA

