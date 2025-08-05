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Sırp Bakan Darko Glisic canlı yayınında beyin kanaması geçirdi!

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Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic'in, sabah saatlerinde katıldığı bir TV programında, canlı yayın sırasında beyin kanaması geçirdiği bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, Bakan Glisic'in, ülkede yayın yapan bir televizyonun başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programına katıldığı ifade edildi.

CANLI YAYINDA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Glisic'in bir süre sonra fenalaşması üzerine canlı yayının kesildiği, bakanın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Sırp Bakan Darko Glisic canlı yayınında beyin kanaması geçirdi! 1

Glisic'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi." dedi.

Sırp Bakan Darko Glisic canlı yayınında beyin kanaması geçirdi! 2

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok." ifadelerine yer verdi.

DARKO GLISIC KİMDİR?

Sırbistan hükümetinde Mayıs 2024'ten bu yana Kamu Yatırımları Bakanı olarak görev yapan Glisic'in, 28 Mayıs 1973 doğumlu olduğu belirtildi.

(AA)

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beyin kanaması Sırbistan sırp Canlı yayın
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