Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştuklarını açıkladı

Türkiye'nin gündemine oturan 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanırken, dün akşam kameralara yansıyan bir görüntü dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te düzenlenen iftar programında milletvekilleriyle bir araya gelirken, iftar programındaki detay gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis iftarında DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile sohbet ettiği görüldü.
O anlar kameralara yansıdı..
Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı kısa sohbette, terörsüz Türkiye sürecine dair konuştuklarını ifade etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı sonrası başlayan süreçte, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yapmıştı.
Ayrıca, hemen ardından da terör örgütü PKK Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını açıklamıştı.
Yeni süreç DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleriyle devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış gelmişti.
Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' sorulmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "İmralı heyeti randevu isterse veririm." diye yanıt vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası harekete geçen DEM Parti ise, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile görüşmek için başvurunun yapıldığını duyurdu.