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Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştuklarını açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.03.2025 09:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te düzenlenen iftar programında milletvekilleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile sohbet ettiği anlar dikkat çekti. Önder, kısa süreli görüşmede "terörsüz Türkiye" sürecine dair konuştuklarını belirtti.

Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştuklarını açıkladı

Türkiye'nin gündemine oturan 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanırken, dün akşam kameralara yansıyan bir görüntü dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te düzenlenen iftar programında milletvekilleriyle bir araya gelirken, iftar programındaki detay gündem oldu.

ERDOĞAN MECLİS'TE SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis iftarında DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile sohbet ettiği görüldü.

O anlar kameralara yansıdı..

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ERDOĞAN İLE ÖNDER NE KONUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı kısa sohbette, terörsüz Türkiye sürecine dair konuştuklarını ifade etti.

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NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı sonrası başlayan süreçte, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yapmıştı.

Ayrıca, hemen ardından da terör örgütü PKK Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEM PARTİ YANITI

Yeni süreç DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleriyle devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış gelmişti.

Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' sorulmuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "İmralı heyeti randevu isterse veririm." diye yanıt vermişti.

BAŞVURUNUN YAPILDIĞI BİLDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası harekete geçen DEM Parti ise, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile görüşmek için başvurunun yapıldığını duyurdu.

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