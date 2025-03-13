TBMM'deki iftar öncesi dikkat çeken görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günkü TBMM Grup Toplantısından sonra gazetecilerin "İmralı Heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "Arkadaşlarım görüşecekler. Benden de randevu istendiği takdirde veririm." yanıtını vermişti.

DEM Parti de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI: "GELİN EL ELE VERELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün iftar programında milletvekilleriyle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye ile ilgili Erdoğan şunları ifade etti:

"Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine hüsnüniyetle şu çağrıyı yapmak isterim: Gelin, el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım."

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE TOKALAIP SOHBET ETTİ

Ekol TV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’deki iftar öncesinde DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM iftarı öncesinde Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti. pic.twitter.com/hfjLZgtB3e — Ekol TV (@ekoltvv) March 13, 2025

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