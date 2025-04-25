HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sırrı Süreyya Önder için asılmıştı! Karaköprü'de Belediye ekipleri pankartı söktü: 'Reklam' iddiası

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in pankartının asıldığı Karaköprü'de yaşananlar gündem oldu. Vatandaşın astığı "Diren Sırrı abe, dualarımız seninle" yazılı pankartın belediye ekiplerince sökülmesi görüntülendi. Pankartın neden söküldüğüne dair bir iddia konuşuluyor.

Sırrı Süreyya Önder için asılmıştı! Karaköprü'de Belediye ekipleri pankartı söktü: 'Reklam' iddiası

Yoğun bakımda tedavisi devam eden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder sağlık durumuyla gündemdeki yerini koruyor. Bu arada Şanlıurfa’da bir vatandaş, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Bulvarındaki işyerinin karşısına bir pankart astı.

AW441125_01

BELEDİYE EKİPLERİ SIRRI SÜREYYA PANKARTINI SÖKTÜ

"Diren Sırrı abe, dualarımız seninle" yazılı olan pankart, Yeniden Refah Partili Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.

AW441125_02

'REKLAM' İDDİASI

Bölgeye giden zabıta ekipleri, pankartı söküp kaldırdı. Olay sonrası pankartın reklam içerdiği için söküldüğü belirtildi. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'nun avukatının avukatı için yeni kararİmamoğlu'nun avukatının avukatı için yeni karar
Bahar alerjisine dikkat! Bahar alerjisine dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı vefat etti!

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı vefat etti!

Tarih yazmaya devam ediyorlar! Trabzonspor U19 takımı finalde

Tarih yazmaya devam ediyorlar! Trabzonspor U19 takımı finalde

İstanbul ve Marmara'da tsunami risk alanları

İstanbul ve Marmara'da tsunami risk alanları

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

Oteldeki toplantıdan dakikalar önce: Görüntüler ortaya çıktı

Oteldeki toplantıdan dakikalar önce: Görüntüler ortaya çıktı

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.