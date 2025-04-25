Sırrı Süreyya Önder için asılmıştı! Karaköprü'de Belediye ekipleri pankartı söktü: 'Reklam' iddiası

Yoğun bakımda tedavisi devam eden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder sağlık durumuyla gündemdeki yerini koruyor. Bu arada Şanlıurfa’da bir vatandaş, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Bulvarındaki işyerinin karşısına bir pankart astı.

BELEDİYE EKİPLERİ SIRRI SÜREYYA PANKARTINI SÖKTÜ

"Diren Sırrı abe, dualarımız seninle" yazılı olan pankart, Yeniden Refah Partili Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.

'REKLAM' İDDİASI

Bölgeye giden zabıta ekipleri, pankartı söküp kaldırdı. Olay sonrası pankartın reklam içerdiği için söküldüğü belirtildi. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır