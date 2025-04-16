Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı İstanbul’da tedavi altına alındı.

'KANSER OLDUĞUNU BİLİYORDUK'

Önder'in kaldırıldığı hastaneye çok sayıda sanatçı ve siyasetçi gitti. Önder'in yakın arkadaşlarından sanatçı Yavuz Bingöl de Önder'i yalnız bırakmadı.

CNN Türk'e konuşan Bingöl, Önder'in kanser hastası olduğunu bildiklerini söyledi. "Herkes dua etsin, durumu biraz kritik" diyen Bingöl şu ifadeleri kullandı:

"Ameliyatta şu anda. Bekliyoruz. Öğrenince kızını aradım. Burada olduğunu öğrendim, hemen geldim. Galiba hastanede kalbi durmuş ama burada geri dönmüş. Evvelsi gün görüntülü telefonla konuştuk, türkü söyledik. İlginç hayat. Çok renkli, güler yüzlü biri. Durumuna kritik diyorlar. Herkes dua etsin. Barış sürecine çok büyük katkı koydu yıllardır. İnşallah hemen sağlığına kavuşur.

"KANSER OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

30 yıla yakın dostluk. Vardı bilgimiz ama ser verip sır vermiyordu. Bir kaç kere kemoterapiye gittiğini biliyorum. Haftada en az bir kez iki kez ararız görüntülü konuşuruz. Bize hastalığının ne kadar ciddi olduğunu hiç söylemedi. Ama tabi kanser olduğunu biliyorduk ama durumu nedir ne düzeydedir anlatmıyordu. Tabi kendisi çok çalışıyor."

"TOPLANIR SAATLERCE TÜRKÜ SÖYLERDİK"

Bingöl ayrıca "İyi bir yazardır, iyi bir yönetmendir. Herkesi güldürür. İnanılmaz bir türkü repertuvarı vardır. Oktay, Olgun, ben ve o çok yakınız. Toplanırız, saatlerce türküler söyleriz. Bu hafta görüşecektik, böyle talihsiz bir şey oldu" ifadelerini kullanırken ağlamaklı sesi de dikkat çekti.