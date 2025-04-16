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Sırrı Süreyya Önder, sağlık durumundaki sorunu canlı yayında anlatmış: "Bu menzilin gözükmesi demek"

Kalbe giden aort damarının yırtılması sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aylar öncesinde katıldığı bir canlı yayında, hastalığını dile getirdiği ve "Bu menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz." dediği ortaya çıktı.

Sırrı Süreyya Önder, sağlık durumundaki sorunu canlı yayında anlatmış: "Bu menzilin gözükmesi demek"
Devrim Karadağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışı ile başlayan ve ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırılan yeni süreçte İmralı ile yapılan görüşmelerde kilit isim olan TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan ve hayati tehlikesi bulunan Önder'in aort damarında yırtılma meydana geldiği öğrenildi.

CANLI YAYINDA HASTALIĞINI ANLATMIŞ

Sırrı Süreyya Önder için peş peşe geçmiş olsun mesajları gelirken; aylar öncesinde Önder'in hastalığını dile getirdiği ortaya çıktı.

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"BU MENZİLİN GÖZÜKMESİ DEMEK"

HaberTürk canlı yayına katılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, "Bir ağır hastalık geçirdim ve geçiriyorum. Hastane servislerinde epeyce dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var, bunlarla boğuşuyorum. Bu menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder DEM Parti
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