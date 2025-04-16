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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Kalp rahatsızlığının sebebi aort damarıymış! İşte 7 saatlik ameliyat sonrası son durumu

Son dakika haberi: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gelen haberin ardından "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt aranmaya başlanırken; Önder'in kalbine giden aort damarının yırtıldığı öğrenildi. Önder, acil olarak ameliyata alındı. 23.30'da başlayan ameliyat 7 saat sürdü. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Önder'le ilgili son durumu hastane yönetimi açıklayacak.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Kalp rahatsızlığının sebebi aort damarıymış! İşte 7 saatlik ameliyat sonrası son durumu
Devrim Karadağ

Sırrı Süreyya Önder'le ilgili son dakika haberi: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi nedeniyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. 23.30'da başlayan ameliyat 7 saat sürdü. Herkes "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt ararken, açıklamalar da peş peşe geldi.

ÇEVRESİNDEKİLERE 'KALP KRİZİ GEÇRİYORUM' DEMİŞ

Akşam saatlerinde alp rahatsızlığı yaşayan Önder'in çevresindekilere "Kalp krizi geçiriyorum" dediği, sonrasında da ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AORT DAMARI YIRTILMIŞ

Burada yapılan ilk müdahalede Önder'in kalbe giden aort damarında yırtılma meydana geldiği tespit edilirken, Önder acil olarak ameliyata alındı.

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7 SAAT SÜREN AMELİYAT

23.30'da başlayan ameliyat 7 saat sürdü. Ameliyat sonrası aort damarının onarıldığı belirtilirken, hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane yönetiminden açıklama bekleniyor.

Önder'le ilgili rahatsızlandığı haberini duyan siyaset dünyasından açıklamalar ise peş peşe geldi.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: "ANA DAMARDA YIRTILMA"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Memişoğlu, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.

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DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti basın bürosundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

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Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır.

İl Eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz hastanede süreci yakından takip etmektedir. Eş Genel Başkanlarımız da İstanbul’a gitmek üzere yoldadır. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de süreçle yakından ilgilenmektedir.

Yaşamı mücadele ve direnişle geçen Önder’in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Önder’in sağlık durumuna ilişkin hastane önüne gelen ve arayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

MHP LİDERİ BAHÇELİ HASTANEDEN BİLGİ ALDI

MHP lideri Devlet Bahçeli de Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.

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İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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PEŞ PEŞE GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.

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Sırrı Süreyya Önder Kalp‎ ameliyat DEM Parti
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